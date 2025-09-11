Ingresso solidário do Rodeio arrecada 15 mil itens de higiene em São Carlos

Bira e o supervidor da Rosário, Ricardo César Pandolfelli - Crédito: Maycon Maximino

O vereador e diretor do São Carlos Rodeio Fest, Ubirajara Teixeira, apresentou nesta quinta-feira (11) os resultados da campanha do “Ingresso Solidário”, realizada em parceria com a rede de Farmácias Rosário. A iniciativa, que permitia a troca de um item de higiene por um ingresso para o evento, arrecadou mais de 15 mil produtos, entre fraldas geriátricas, sabonetes líquidos, sabonetes íntimos, pomadas para assaduras e lenços umedecidos.

Segundo o supervisor da Farmácia Rosário, Ricardo César Pandolfelli, a ação foi planejada para atender às principais entidades assistenciais de São Carlos. “É uma parceria bacana que a MP fez junto com a Rede Rosário. Nós já estamos habituados a campanhas sociais e, dessa vez, fizemos uma campanha ampla para atender mais entidades. Ouvimos as demandas do Cantinho Fraterno, do Abrigo Helena Dorfeldi, da Sociedade São Vicente de Paulo, da APAE, do Nosso Lar e da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Definimos os itens necessários — sabonete, sabonete íntimo, fraldas, lenços umedecidos, pomada para assadura — e, junto com a MP Promoções, que movimentou a cidade com o Rodeio 2025, organizamos a troca gratuita de ingressos em nove de nossas 19 lojas. O resultado foi uma arrecadação de mais de 15 mil itens, que serão distribuídos a partir de amanhã”, destacou.

Ubirajara Teixeira ressaltou a relevância da parceria. “Como diretor de Rodeio da MP Promoções, em nome do Marcos Pacheco, do Marquinhos Pacheco Filho e da Família MP, quero agradecer a Farmácia Rosário e também à MP Promoções por essa união com a nossa cidade. Essa ação vai contribuir com diversas entidades, especialmente os asilos, que serão beneficiados diretamente. Espero que venham mais eventos como esse para que possamos continuar colaborando com São Carlos”, afirmou.

Com o saldo positivo, os organizadores já avaliam repetir a iniciativa em futuras edições do rodeio, reforçando o vínculo entre entretenimento e solidariedade no município.

