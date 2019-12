Infratécnica entrega 78 casas do Residencial Itatiaia; moradores passarão o Natal na casa própria

Crédito: Marcos Escrivani

Em um ambiente familiar, com direito a um requintado café da manhã, brinquedo para a garotada e a presença de autoridades municipais, entre eles o prefeito municipal Airton Garcia (PSB), a Construtora Infratécnica, de Franca, entregou na manhã desta segunda-feira, 16, 78 residências que integram o módulo 1 do Residencial Itatiaia, que faz parte do Minha Casa Minha Vida.

Ao todo, são 201 casas e as 123 restantes, do módulo 2, que deveriam ser entregues no final de 2020, deverão ser entregues em maio.

“Hoje realizamos o sonho da casa própria de 78 famílias que irão passar o Natal dentro de uma casa própria. Mas a nossa construtora tem o diferencial de construir projetos de vida. São casas de qualidade inquestionável e tentamos sempre, entregar antes do prazo estipulado”, disse Eduardo Cortez Bortoletto, gerente de projetos da Infratécnica.

SEGUINDO NORMAIS NACIONAIS

Marcos Vinícius Arantes Carvalho, engenheiro coordenador e Mauro Vinícius Pimenta Zago, engenheiro responsável pelas obras afirmaram que a edificação das casas do Residencial Itatiaia segue as normas nacionais da ABNT e PSQ. “A Caixa Econômica certifica fornecedores que oferecem materiais com qualidade inquestionável e são fiscalizados pela entidade. Por isso nós não entregamos apenas residências. Nós construímos lares”, disse Mauro, salientando que as casas possuem telhados com estrutura metálica (dispensa madeira), esquadrias eletrostáticas (aço galvanizado). “Tudo de excelente qualidade”, disse o engenheiro responsável.

PRONTO PARA AMPLIAÇÃO

As 78 casas então em uma área de 150 metros quadrados, dos quais, 43 metros quadrados de área construída com espaço útil para ampliação. Elas possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavandeira.

Os proprietários, durante o evento oficial, receberam a casa e a escritura. “Ela já possui toda infraestrutura, como água e luz. Além do asfalto”, disse Bortoletto.

EM SÃO CARLOS

Além do Residencial Itatiaia, a Construtora Infratécnica entregou em São Carlos o Residencial De Vitro, no Conjunto Residencial Castelo Branco, a Emeb Professor Ulysses T. Pícolo, no Residencial Eduardo Abdelnur e o loteamento Flamboyant, na região da USP 2.

“Podemos afirmar que há perspectivas de novos investimentos. Pretendemos continuar a investir em São Carlos, que é uma cidade progressista e dinâmica”, afirmou Bortoletto.

38 ANOS DE HISTÓRIA, SOLIDEZ E QUALIDADE

A Infratécnica Engenharia é uma empresa constituída e desenvolvida baseada em um ideal, alicerçada no esforço, na dedicação e na crença de que a execução dos trabalhos de forma ética e com qualidade podem fazer uma empresa crescer e em conjunto melhorar o local onde ela atua.

O início das atividades foi em meados de 1981 quando três amigos, sendo dois irmãos, decidiram em Franca, não só trabalhar com engenharia, mas montar a própria empresa de engenharia. Os primeiros trabalhos foram desenvolvidos voltados para atuação em infraestrutura como adutoras, elevatórias, canalização de córregos e outras.

Com o passar do tempo e a necessidade de diversificação a Infratécnica iniciou sua atuação no mercado de habitação popular, construindo conjuntos residenciais e loteamentos, executando todos os trâmites desde o início das análises de viabilidade à entrega das chaves para os clientes.

A Infratécnica é uma empresa sólida e dinâmica, que utiliza a experiência dos fundadores aliada às inovações da construção civil para proporcionar maior satisfação aos seus clientes e, assim, se destacar no mercado.

A construtora já entregou mais de 16 mil casas e 20 mil lotes em 28 cidades do interior paulista.

