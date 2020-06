‘Infectada’ pelo vírus do bem, engenheira são-carlense troca roupas por alimentos em brechó pra lá de solidário

Helen com o recém-criado brechó: "as roupas são vendidas. Mas a moeda corrente é o alimento" - Crédito: Marcos Escrivani

Em época de pandemia da Covid-19, onde um maligno Sars-Cov-2 tem trazido o desemprego, preocupações, infecções e, infelizmente a morte para milhares de pessoas, um vírus positivo “infectou” a engenheira Helen Girotto, 27 anos.

Analista de Produtos há cinco anos na Tecumseh, então com uma vida estável, foi tocada em seus sentimentos com a chegada da pandemia do novo coronavírus e há um mês teve uma iniciativa no mínimo inusitada, ao criar um brechó solidário denominado Algodão Por Pão, onde a moeda corrente utilizada é o alimento. “Não aceito dinheiro e muito menos cartão. Apenas itens que compõem a cesta básica”, alerta a jovem engenheira são-carlense.

O brechó não tem um espaço físico e por enquanto o atendimento é virtual (no Instagram e Facebook), onde há vitrines e expostas as roupas. “Quando o cliente gosta, trocamos mensagens, fotos são enviadas e fica acordado que na negociação não entra dinheiro. É roupa por alimento, preferencialmente itens da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha, entre outros), de higiene pessoal ou limpeza. Não aceito dinheiro”, reforçou Helen, salientando que as roupas do Algodão Por Pão são oriundas de doações.

“Temos algumas peças masculinas. Mas a maioria são femininas e infantis. Muitas roupas doadas foram justamente de clientes que realizaram compras. Mas vários amigos também doaram. Vale ressaltar que lojas doaram roupas novinhas”, elogiou a engenheira. “Os doadores tomam conhecimento do projeto, entram em contato e oferecem várias peças”, disse.

EM BUSCA DE COMPRADORES

O Algodão Por Pão foi criado para ajudar famílias carentes nesta época de pandemia da Covid-19 e em duas semanas, Helen conseguiu montar seis cestas básicas, além de doar 150 quilos de alimentos para o projeto social CorAção, no Cidade Aracy. Itens de higiene pessoal e produtos de limpeza também foram doados.

“Tudo foi destinado para famílias carentes, através de indicação de amigos. Este brechó foi criado para isso. A cada peça do vestiário que é vendida, um preço em alimento é estipulado e feito a negociação. Não quero dinheiro no negócio”, reforçou.

POR QUÊ?

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Helen foi indagada o porque da criação de uma iniciativa tão sui generis. “Gosto de brechó. Vi uma matéria na TV onde as roupas comercializadas ajudavam um projeto social. Então tive a ideia de arrecadar roupas e trocá-las por alimentos. No começo as primeiras roupas doadas eram as minhas. Posteriormente de amigos e depois de clientes”.

VÍRUS DO BEM

“Infectada” pelo vírus do bem, Helen percebeu que a sua iniciativa foi a forma ideal encontrada para ajudar famílias carentes e que o fato de vender roupas e ter alimentos como forma de pagamento seria uma saída para praticar a solidariedade.

“Considero este projeto muito legal e não imaginei que iria dar tão certo e crescer. Me sinto feliz em poder ajudar, pois nunca tinha feito algo voluntário. Senti necessidade de sair da minha zona de conforto, pois tenho uma casa, um trabalho e uma vida estável. Mas reconheço que há famílias que passam por muitas privações. Quero dar minha parcela de contribuição”, garantiu.

GOSTO PELA COISA

O assistencialismo foi um medicamento que revigorou o ânimo de Helen que garantiu que não pretende mais parar com o brechó. Pelo contrário: expandi-lo.

“Peguei gosto pela coisa. Esse “vírus danado” me fez um grande bem. No tempo livre que tenho, minha dedicação será integral ao brechó e espero, com a ajuda de doadores, aumentar as vendas, arrecadar mais alimentos e ajudar muito mais famílias”, disse.

QUEM QUER COMPRAR?

Diante de um ato de tamanha grandeza, o São Carlos Agora se alia a Helen Girotto para que muitos clientes possam adquirir roupas seminovas e novas e pagar com alimentos.

Quem se interessar em ver as peças à disposição basta entrar nos seguintes endereços:

Instagram: https://www.instagram.com/brechoalgodaoporpao?r=nametag

Facebook: https://www.facebook.com/brechoalgodaoporpao/

WhatsApp: 16 99700-1829 (Helen)

