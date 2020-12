Indústria de São Carlos desenvolve lâmpada Led UV-C que elimina vírus, fungos e bactérias

Crédito: Divulgação

Uma indústria de São Carlos desenvolveu uma lâmpada Led Ultravioleta UV-C que pode ser utilizada como sanitizador de ar ambiente. A luz UV-C tem a propriedade de inativar vírus, fungos e bactérias.

A empresa, que já atua fabricando produtos eletrônicos e também com tecnologia Led, iniciou a pesquisa com leds uv-c logo no início da pandemia, e optou por utilizar o novo produto como acessório higienizador em equipamentos de ar-condicionado, utilizando o princípio de que o ar do ambiente passa várias vezes por hora dentro do equipamento e, desta forma, pode receber a irradiação da luz ultravioleta que possui efeito germicida.

“À medida que o ar do ambiente passa no interior do ar-condicionado, este recebe a irradiação dos raios ultravioleta, inativando os micro-organismos causadores de alergia e rinite, além de atuar também contra o coronavírus, diminuindo o risco de contaminação em ambientes fechados”, explica o diretor da MRI Tecnologia Eletrônica, Marcos Henrique dos Santos.

A luz ultravioleta já tem sido muito utilizada para eliminar germes, patógenos, bactérias, fungos e bolores em vários setores das indústrias farmacêuticas, de bebidas e ambientes hospitalares. Sua aplicação inativa os micro-organismos danificando seu RNA ou DNA, deixando-os incapazes de realizar sua propagação contagiosa.

“Minha equipe estudou a fundo o assunto nos artigos científicos produzidos dentro das universidades para compreender qual o efeito do UV-C sobre os vírus e qual a dose necessária para inativar sua ação contagiosa. Nós desenvolvemos uma aplicação para a luz ultravioleta UV-C, e depois tivemos que buscar fornecedores, já que os fabricantes de LEDs UV estão todos fora do Brasil. Então foi um longo processo. Mas valeu a pena, porque conseguimos criar um produto simples e que pode ser inserido em um equipamento que já faz parte do dia a dia das pessoas, que é o ar-condicionado”, comenta Santos.

Além de atuar em benefício da saúde, fator importante, especialmente em época de pandemia, a lâmpada UV-C ainda ajuda na eliminação de odores, mofos e maus cheiros do ambiente.

“O filtro do ar-condicionado retém muitos micro-organismos, tanto é que tem que ser higienizado com frequência. Esse foi um dos fatores que nos levaram a aplicar esta lâmpada específica para esse equipamento. Mesmo com a pandemia, num país tropical como o nosso, o uso de ar condicionado é quase um item obrigatório, e então entendemos que havia essa necessidade para amenizar a situação, afinal, até na época mais rígida de isolamento social, os setores que prestam os chamados serviços essenciais não deixaram de funcionar”, relata Santos.

A tecnologia LED, com emissão na faixa de 275 mm (UVC), não agride o meio ambiente e não utiliza metais pesados, como as tradicionais lâmpadas de mercúrio. Tem longa vida útil, é de fácil instalação e manutenção e utiliza engenharia totalmente nacional.

Apesar de uma grande aliada contra a Covid-19, a radiação ultravioleta não pode ser aplicada diretamente na pele e nos olhos de seres humanos e animais, pois pode provocar queimaduras e desenvolvimento de catarata. E em casos de exposição mais prolongada, pode causar câncer de pele.

OUTRAS INICIATIVAS

Desde o início da pandemia, as indústrias de São Carlos têm se mobilizado para desenvolver produtos que possam combater ou inativar o vírus. “Como eu sempre digo, é um orgulho para nós, do Ciesp, ver a indústria tão empenhada para desenvolver produtos direcionados a fim de enfrentar esse momento tão intenso e difícil pelo qual estamos passando”, afirma Emerson Chu, diretor titular do Ciesp São Carlos.

Para ele, contudo, ainda é preciso que haja um olhar mais atento das autoridades para o setor. “Nós sempre desejamos e lutamos para que a indústria receba todos os incentivos possíveis para continuar ativa, afinal, esse é um setor fundamental, não só para garantir o abastecimento, mas também para gerar empregos, manter a economia em movimento e garantir a inovação com foco em melhorias para a nossa sociedade”, ressalta Chu.

