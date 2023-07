Moradores da Quinta da Santa Felicidade solicitam melhorias no bairro

Moradores da Quinta da Santa Felicidade pedem providências no bairro, que segundo eles, está abandonado.

Na manhã desta sexta-feira, 7, um representante dos moradores entrou em contato com o São Carlos Agora e afirmou que formaram grupo: “Já tem 85 chefes de famílias, queremos cobrar melhorias para o nosso bairro. Nossas ruas estão abandonadas (nem a lua tem tantas crateras igual as ruas daqui). A iluminação pública também deixa a desejar”, disse.

Segundo o reclamante, há várias crianças que vão todos os dias para a escola e dá até dó delas dentro dos ônibus. “São sacudidas como se estivessem dentro de uma betoneira. Se o motorista vai devagar, ele se atrasa, se tenta andar na velocidade ideal e permitida, é perigoso o ônibus quebrar no meio de tanto solavanco por conta dos buracos”, relatou.

Por fim, o reclamante pontuou a questão da chuva. De acordo com ele, se chover um pouco no bairro, as ruas virariam um rio. “Tem uma rua aqui que é umas das principais e tem vala no meio dela que quando passamos com o carro, a água chega no capô do carro”, afirmou. “A Prefeitura fez um piscinão enorme bem na entrada do bairro, mas não sei para que serve, se não tem drenagem alguma para lá. Toda água fica parada nas estradas”, denunciou.

