Índice CEAGESP registra queda de 5,68% em maio, com destaque para o setor de legumes

O Índice de Preços CEAGESP encerrou o mês de maio com uma variação negativa de -5,68%, acentuando a queda observada no mês anterior, de -2,30%. No mesmo período de 2024, a variação foi de -3,12%. Com isso, o índice acumula -7,19% no ano e -11,24% nos últimos 12 meses.

Legumes lideram queda de preços

Pelo segundo mês consecutivo, o setor de Legumes registrou a maior queda entre todos os segmentos, com variação de -14,76%, ante -7,00% em abril. O clima de outono tem favorecido o plantio e a colheita, aumentando a oferta e pressionando os preços para baixo. Além disso, a movimentação mais lenta no entreposto também contribuiu para essa redução.

Entre os principais destaques:

Chuchu : -41,89% (R$ 0,96/kg, com aumento de 11,6% na oferta)

Vagem macarrão : -28,55% (R$ 6,38/kg)

Pimentão amarelo : -28,25% (R$ 5,81/kg)

Abobrinha italiana : -26,99% (R$ 1,70/kg, com alta de 8,9% na oferta)

Tomate Pizzadoro: -25,99% (R$ 4,13/kg)

Em contrapartida, alguns produtos apresentaram alta, como abóbora seca (+18,73%) e pepino japonês (+18,27%).

Frutas têm queda de 4,41%

O setor de Frutas registrou variação de -4,41%, frente aos -1,88% em abril. No acumulado do ano, a queda é de -13,12%, e de -7,45% em 12 meses.

Reduções expressivas:

Uva rubi : -30,10% (R$ 9,23/kg)

Melão amarelo : -28,06% (R$ 2,59/kg, com aumento de 8,8% na oferta)

Uva vitória : -26,73% (R$ 10,04/kg, oferta aumentou 69,4%)

Mamão Havaí : -20,13% (R$ 3,63/kg, +3,9% na oferta)

Limão siciliano: -19,84% (R$ 5,53/kg)

Já os produtos com maior valorização foram:

Morango : +39,86%

Manga Tommy Atkins : +36,41%

Pitaia: +16,38%

Verduras recuam 8,31%

Mesmo com desaceleração da queda (em abril foi -11,91%), o setor de Verduras fechou maio com -8,31%, e variação de -8,41% em 12 meses.

Quedas mais significativas:

Coentro : -65,23% (R$ 4,01/maço)

Salsa : -36,52% (R$ 10,67/maço)

Repolho verde/liso : -26,18% (R$ 1,65/unidade)

Escarola : -22,29% (R$ 0,83/unidade)

Brócolos ninja: -21,82% (R$ 4,07/cabeça)

Em alta:

Chicória : +103,76%

Cenoura com folhas : +22,22%

Alface crespa: +16,92%

Setor de Diversos tem leve alta

O setor de Diversos subiu 1,78%, desacelerando em relação a abril (+5,87%). No acumulado do ano, apresenta alta de 16,37%, mas com queda de -25,13% nos últimos 12 meses.

Principais altas:

Cebola nacional : +23,10% (R$ 2,81/kg)

Amendoim com pele : +15,23%

Batata Asterix: +11,39%

Entre as quedas:

Ovos brancos : -15,33%

Batata escovada : -15,23%

Ovos vermelhos: -12,25%

A valorização da cebola nacional tem sido impulsionada pela irregularidade climática e colheita adiantada em algumas regiões, enquanto outras enfrentam atraso.

Pescados caem 7,63%

Após a Páscoa, o setor de Pescados recuou -7,63%, com redução de 37,7% no volume de oferta. No acumulado de 12 meses, variou +0,44%.

Quedas mais intensas:

Peroá branco : -43,82% (R$ 7,20/kg)

Curimba : -22,48% (R$ 8,63/kg)

Polvo : -21,99%

Pintado : -21,36% (R$ 22,00/kg)

Tainha: -19,88% (R$ 7,60/kg)

Em alta:

Camarão cativeiro : +3,16%

Pescada branca: +2,34%

