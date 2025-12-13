Incubadora Pública de Economia Solidária de São Carlos promove intercâmbio com Hortolândia e Mogi das Cruzes

A Incubadora Pública de Economia Solidária (IPES) de São Carlos realizou, na manhã de sexta-feira (12/12), um encontro de troca de experiências com representantes das cidades de Hortolândia e Mogi das Cruzes. O evento, realizado no auditório do Centro Público Herbert de Souza, marcou o lançamento oficial da incubadora, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), por meio do Departamento de Economia Solidária (DES).

O encontro fez parte da programação da Semana de Economia Solidária “Cooperativas constroem um mundo melhor”, que segue até 17 de dezembro com atividades culturais, debates, feiras e encontros voltados ao fortalecimento do cooperativismo e das iniciativas locais de economia solidária.

Segundo o secretário adjunto de Turismo, Hícaro Alonso, receber municípios parceiros reforça o protagonismo de São Carlos no movimento. “São Carlos é exemplo de luta e resistência no trabalho de economia solidária. Vamos fortalecer a incubadora pública e enfrentar os desafios geográficos e sociais, para que a cidade tenha protagonismo nacional no desenvolvimento dessas atividades”, afirmou.

O diretor do DES, Eduardo Araújo, destacou que a incubadora representa uma conquista coletiva. “É fruto de uma luta iniciada em 2016 e permitirá o desenvolvimento de ações e políticas públicas que fomentem autogestão e cooperativismo”, afirmou.

O professor Wagner de Souza Leite Molina, responsável pelo projeto de implementação da IPES, ressaltou a importância da troca de experiências. “Aprender com acertos e erros de outras cidades cria uma rede de incubadoras que pode realizar ações conjuntas, participar de editais e promover intercâmbio profissional”, explicou.

Durante o encontro, gestores de Mogi das Cruzes apresentaram métodos de incubação e projetos bem-sucedidos, enquanto a equipe de São Carlos compartilhou sua organização e práticas, consideradas referência no movimento. Para Marcos Panda, membro da equipe da incubadora municipal “Jussara Florêncio”, o intercâmbio é essencial para planejar futuras parcerias e fortalecer o setor local.

Programação da Semana de Economia Solidária

13/12 (sábado), 9h – Feira de Orgânicos na Praça da Biblioteca Amadeu Amaral: diálogo “Vamos conversar sobre a Ecosol?”, com apresentação de capoeira e roda de samba.

14/12 (domingo), 15h – Tenda Permanente na Praça XV, com participação de coral convidado.

15/12 (segunda), 18h30 – Fórum Municipal de Economia Solidária no Centro Público Herbert de Souza, com atividade especial do Instituto Paul Singer.

16/12 (terça) – Tenda Permanente retorna à Praça da 15, aproximando produtores e consumidores.

17/12 (quarta), 18h30-22h – Encerramento na Casa Serena Terra, com encontro cultural, Troca de Discos e atividades abertas ao público.

