Incêndio próximo de CEMEI preocupa país de alunos no Cidade Aracy

Crédito: Colaborador

Um incêndio em uma mata localizada ao lado da Escola Municipal Enedina Monte Negro Blanco, invadiu as dependências da unidade escolar enquanto crianças estavam em aula.

De acordo com moradores, o cheiro forte e a fumaça densa se espalharam pelas salas de aula, causando incômodo aos alunos e funcionários. Vídeos e relatos enviados por pais preocupados mostram o momento em que a fumaça toma conta do entorno da escola, levantando questionamentos sobre os riscos à saúde das crianças.

"É inaceitável essa situação. As crianças estão tendo aula com fumaça tóxica invadindo as salas. O Eco Ponto está do lado da escolinha. Isso precisa ser resolvido com urgência", disse uma mãe indignada.

Segundo o SCA apurou, pais foram chamados para buscar as crianças na escola.

Leia Também