Incêndio em vegetação provoca cortina de fumaça e assusta moradores

Crédito: Divulgação

Um incêndio e uma vasta vegetação ao lado do Condomínio Horizonti Di Sancarlo, na Avenida Bruno Ruggiero na tarde desta sexta-feira, 13, causou uma densa cortina de fumaça pode ser vista a distância e foi vista à distância e assustou vizinhos e moradores.

Os últimos dias de sol forte vez com que a mata secasse e a ação de pessoas inescrupulosas fez com que as chamas se alastrassem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e estão no local combatendo o fogo.

