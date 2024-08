SIGA O SCA NO

Um incêndio de grandes proporções ameaça casas no Jardim das Torres, zona sul de São Carlos. As chamas, que se iniciaram na manhã desta sexta-feira (9), avançam rapidamente pela vegetação da rua Manoel Rabello, impulsionadas pelos fortes ventos.

A densa fumaça gerada pelo fogo compromete a visibilidade e causa sérios transtornos aos moradores da região. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas e evitar que o fogo se propague para as residências.

