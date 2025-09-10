Incêndio de grandes proporções atinge região rural de São Carlos

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região do sítio São João e das fazendas Conde do Pinhal e Horta, na tarde desta quarta-feira (10).

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Carlos, do Departamento de Estradas Rurais de São Carlos e da Defesa Civil de Itirapina foram mobilizadas para conter as chamas.

O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação e exigiu intenso trabalho das equipes para evitar que se alastrasse para outras áreas. Até o momento, o combate segue no local.