(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Cidade

Incêndio de grandes proporções atinge área próxima à TAM, na SP-318

05 Set 2025 - 20h00Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Incêndio de grandes proporções atinge área próxima à TAM, na SP-318 -

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes de combate ao fogo na tarde desta sexta-feira (05), às margens da rodovia SP-318, nas proximidades da fábrica da TAM, em São Carlos (SP).

As chamas começaram por volta do início da tarde e consumiram uma extensa área de vegetação, levantando nuvens densas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. O combate ao fogo durou aproximadamente três horas.

A situação preocupou moradores das chácaras localizadas nas imediações, que temeram que o fogo atingisse as propriedades. Apesar da intensidade das chamas, até o momento não há registros de feridos ou danos a residências, mas os prejuízos ambientais são significativos.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, mas a combinação de tempo seco, ventos fortes e vegetação ressecada pode ter contribuído para a rápida propagação do fogo.

 

 

Leia Também

Prefeitura demole imóvel irregular com risco de desabamento na Vila Irene
Cidade21h07 - 05 Set 2025

Prefeitura demole imóvel irregular com risco de desabamento na Vila Irene

UFSCar promove Feira de Oportunidades no dia 24 de setembro
Cidade19h02 - 05 Set 2025

UFSCar promove Feira de Oportunidades no dia 24 de setembro

Garotas criam aplicativos em projeto da USP e chegam a semifinal de competição internacional feminina
Reconhecimento18h35 - 05 Set 2025

Garotas criam aplicativos em projeto da USP e chegam a semifinal de competição internacional feminina

Escolas Municipais de São Carlos recebem destaque no prêmio excelência educacional
Cidade16h25 - 05 Set 2025

Escolas Municipais de São Carlos recebem destaque no prêmio excelência educacional

Fogo atinge área de mata no bairro Eduardo Abdelnur
Cidade14h59 - 05 Set 2025

Fogo atinge área de mata no bairro Eduardo Abdelnur

Últimas Notícias