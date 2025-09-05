Incêndio de grandes proporções atinge área próxima à TAM, na SP-318

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes de combate ao fogo na tarde desta sexta-feira (05), às margens da rodovia SP-318, nas proximidades da fábrica da TAM, em São Carlos (SP).

As chamas começaram por volta do início da tarde e consumiram uma extensa área de vegetação, levantando nuvens densas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. O combate ao fogo durou aproximadamente três horas.

A situação preocupou moradores das chácaras localizadas nas imediações, que temeram que o fogo atingisse as propriedades. Apesar da intensidade das chamas, até o momento não há registros de feridos ou danos a residências, mas os prejuízos ambientais são significativos.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, mas a combinação de tempo seco, ventos fortes e vegetação ressecada pode ter contribuído para a rápida propagação do fogo.

Leia Também