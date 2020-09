Incêndio de grande porte consome mata no Aracê de Santo Antonio III

Incêndio se espalha rapidamente no Aracê: moradores estão assustados - Crédito: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções ocorre neste momento no Aracê de Santo Antônio III. O fogo se alastra com muita velocidade devido ao mato seco e vento forte.

Assustados, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e mostram desespero, já que as chamas se aproximam das chácaras. Segundo eles, as labaredas podem chegar até o Valparaíso.

Os leitores do SCA informaram ainda que o Corpo de Bombeiros já foi acionado, porém até o presente nenhuma viatura chegou ao local. Não se sabe a origem do fogo.

“Está perigoso. A fumaça é densa e as chamas se alastram rapidamente. Estamos com muito medo, pois o vento está forte demais”, disse uma moradora.

