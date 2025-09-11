(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Cidade

Incêndio consome mata na região do bairro Santa Marta

11 Set 2025 - 12h56Por Da redação
Incêndio consome mata na região do bairro Santa Marta - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros de São Carlos combate, na tarde desta quinta-feira (11), um incêndio de grandes proporções em uma área de mata localizada ao lado do bosque do bairro Santa Marta.

As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação e mobilizam equipes da corporação, que trabalham no controle do fogo para evitar que ele se alastre para áreas próximas. Ainda não há informações sobre como o incêndio começou, e não foram registradas vítimas até o momento. A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência.

Últimas Notícias