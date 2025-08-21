(16) 99963-6036
Incêndio atinge casa de passagem em São Carlos

21 Ago 2025 - 17h22Por Da redação
Incêndio atinge casa de passagem em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (21), a Casa de Passagem Reinaldo Bertolino Neto, localizada na Rua Rotary Clube, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o fogo começou em um espaço utilizado como depósito de materiais, por motivos ainda não esclarecidos. O próprio pessoal do local conseguiu conter parte das chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o rescaldo para evitar novos focos.

Não houve registro de feridos e, segundo os bombeiros, não foram identificados danos estruturais no prédio.

As causas do incêndio deverão ser apuradas.

