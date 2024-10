SIGA O SCA NO

06 Out 2024 - 13h05

06 Out 2024 - 13h05 Por Da redação

Um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial no começo da tarde deste domingo (6), na região da USP II, em São Carlos.

O incêndio gerou uma grande cortina de fumaça que podia ser vista de todos os pontos da cidade.

As causas do incêndio são desconhecidas e a brigada da Usina está no local combatendo o fogo.

Leia Também