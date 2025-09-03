(16) 99963-6036
Incêndio atinge área próxima a ecoponto no Jardim Medeiros

03 Set 2025 - 13h00Por Jéssica C.R.
Um incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (03) nos fundos do ecoponto localizado no Jardim Medeiros.

De acordo com relatos de moradores, as chamas começaram em uma área de vegetação atrás do espaço e se espalharam rapidamente, atingindo a região próxima a residências. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local com uma caminhonete de apoio, mas as chamas se mostraram difíceis de controlar devido à intensidade do fogo e à proximidade das casas.

A fumaça densa preocupa os moradores do bairro, que relatam risco de o incêndio avançar para quintais e telhados. 

