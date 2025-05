Inauguração de piscina da FESC completa 13 anos

Natação FESC - Crédito: divulgação

Com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, foi inaugurada pela Prefeitura Municipal no dia 30 de abril de 2012, há 13 anos, a primeira etapa do Centro Esportivo da Universidade Aberta da Terceira Idade, localizado no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery.

A piscina da FESC recebeu o nome Tenente Lucas Sanches Assumpção (1987–2010). Assumpção nasceu em São Carlos e era bacharel em Ciências Militares. Faleceu aos 25 anos, vítima de um trágico acidente em 2010.

O Centro Esportivo conta com piscina coberta e aquecida (25x12,5m), arquibancada, sanitários, vestiário masculino e feminino e salas administrativas.

Forma oferecidas cerca de 300 vagas para curso de hidroginástica aos grupos da terceira idade coordenados pela Prefeitura, como a UATI, o Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, entre outros.

Para a construção da primeira etapa do Centro Esportivo foram investidos R$ 1.378.000,00 do Ministério do Esporte, incluindo R$ 200 mil de emenda parlamentar do então deputado Jamil Murad. A contrapartida da Prefeitura foi de R$ 322 mil.

Leia Também