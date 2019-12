Imposto de renda pode ser destinado a crianças de São Carlos até o próximo dia 30

Crédito: Divulgação

Até o dia 30 de dezembro, pessoas físicas que declaram o imposto de renda (IR) no formulário completo podem destinar até 6% dos recursos a instituições de São Carlos que desenvolvem iniciativas voltadas a crianças e adolescentes, aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. A possibilidade existe no âmbito do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad) de São Carlos e, desde o ano passado, a doação ficou muito mais fácil, a partir da criação do aplicativo "DoeFUMCAD", desenvolvido por estudantes do curso de graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

No aplicativo, as pessoas podem conhecer as 16 instituições de São Carlos que participam do Fumcad e escolher para qual desejam destinar o imposto. A partir dessa opção, basta definir o valor a ser doado e gerar o boleto para pagamento na Internet ou em casas lotéricas. Mais informações estão em folheto digital do DoeFUMCAD (acessível via http://bit.ly/36OX7sv).

