ImpactUFSCar estreia com destaque e fica entre as 15 melhores equipes no Desafio Quant AI Itaú Asset 2025

A ImpactUFSCar, entidade estudantil voltada ao estudo de sistemas complexos e seus riscos, criada por alunos do curso de Economia do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), marcou presença expressiva em sua primeira participação no Desafio Quant AI Itaú Asset Management 2025 — considerado o maior desafio universitário do País nas áreas de finanças quantitativas e inteligência artificial.

Entre 953 equipes, 2.463 estudantes e representantes de 190 universidades — incluindo instituições internacionais de prestígio como Stanford, MIT e Berkeley — o projeto desenvolvido pelos estudantes Felipe Maldonado Almendros e Adre Novais conquistou uma posição entre os 15 melhores trabalhos da competição.

Estratégia inovadora com foco em adaptação contínua

A dupla implementou sua estratégia em um robô batizado de “Cassandra”, construído a partir de um modelo de Machine Learning do tipo Random Forest, operando em regime walk-forward — técnica que permite ao algoritmo se adaptar constantemente aos novos dados do mercado.

O sistema gerava sinais diários de compra e venda, baseados em scores de confiança ajustados dinamicamente por fatores como volatilidade e momentum, refinando as decisões de alocação ao longo do tempo.

Para Felipe Almendros, a participação foi uma experiência intensa e enriquecedora.“Sabia que seria uma maratona, mas não imaginava o tamanho do desafio. Estar entre os 15 melhores, em meio a quase mil equipes, é extremamente gratificante, ainda mais representando a ImpactUFSCar em sua primeira participação”, destacou.

Adre Novais ressalta que o ponto central da estratégia foi a capacidade de adaptação diante da dinâmica dos mercados.“Nossa abordagem não podia ser estática. Inspirados por pensadores como Sérgio Mascarenhas e Jim Simons, entendemos o mercado como um sistema complexo, em que variáveis macroeconômicas e inovação científica interagem o tempo todo.”

Um mantra norteador: Fed e Biotecnologia

O desenvolvimento do robô foi guiado por um princípio que se tornou um lema do projeto:

“Don’t Fight the Fed & Don’t Fight the Biotech”

(Não lute contra o Fed, não lute contra a Biotecnologia).

A estratégia buscou alinhar decisões aos ciclos de liquidez do Federal Reserve, ao mesmo tempo em que priorizava investimentos ligados à biocomputação, área em que a inteligência artificial se integra diretamente à ciência aplicada.

ImpactUFSCar ganha força como polo de inovação

Para os estudantes, o resultado simboliza não apenas uma conquista individual, mas o marco inicial de uma nova etapa para a entidade.“Essa conquista tem um sabor especial por ser a estreia da nossa entidade, que surge com o objetivo de ampliar a discussão sobre IA, finanças quantitativas e complexidade dentro da UFSCar”, afirma Novais.

A ImpactUFSCar é formada por alunos do curso de Economia e coordenada pelas professoras Andreza Palma e Aniela Carrara, do Departamento de Economia (DEc-So) do Campus Sorocaba. A entidade atua em duas frentes principais: AI Safety e Quant Finance, promovendo estudos, projetos e desafios voltados à aplicação de inteligência artificial em ambientes complexos e de alto risco.

