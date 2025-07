Imóvel invadido por moradores de rua no Centro de São Carlos é desocupado e será interditado

Casa abandonada no Centro de São Carlos - Crédito: Abner Amiel

Imóvel invadido no Centro de São Carlos é desocupado e será interditado

Na manhã desta sexta-feira (25), uma operação conjunta da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Gestão de Cidades e Infraestrutura, Fundação Pró-Memória e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana desocupou um imóvel invadido localizado na rua Jesuíno de Arruda, esquina com a rua Dona Alexandrina, no Centro de São Carlos.

A ação foi realizada após solicitação do vereador Paulo Vieira, com apoio do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, e da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), diante de denúncias e preocupações com a segurança e a saúde pública na região.

O local, que vinha sendo utilizado por pessoas em situação de rua, apresentava condições extremamente insalubres. Segundo a Guarda Municipal, foram encontrados vestígios de uso de drogas, pinos de entorpecentes, restos de comida, preservativos e fezes humanas no chão.

Após a desocupação, o imóvel passará por limpeza e será interditado pelo poder público. O prédio está sob responsabilidade do município e possui valor histórico. A operação teve como objetivo restaurar a segurança no entorno e garantir melhores condições para comerciantes e pedestres da área central.

