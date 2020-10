Imobiliária de São Carlos participa da 2ª edição do maior feirão de imóveis digital

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Começou no último sábado (17) o maior feirão imobiliário digital do País , o DIGIMOBI 2. Essa iniciativa partiu da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) que reúne as maiores imobiliárias do País.

Em São Carlos a Imobiliária Cardinali é a única representante e está com ofertas exclusivas em vendas e locação de imóveis. A primeira edição desse feirão realizado no mês de maio a Cardinali conquistou números expressivos e espera repetir o sucesso da campanha nessa segunda edição. Para isso foi buscar junto aos proprietários, construtoras e loteadoras, oferta imperdíveis que você pode conferir acessando aqui ou no banner da campanha abaixo.

Segundo o diretor de vendas Pedro Roberto Rosa de Moraes a imobiliária gerou uma excelente oportunidade para as pessoas que estão querendo desde comprar o seu primeiro imóvel até aquelas pessoas buscam um imóvel investir “O mercado imobiliário vive um bom momento com as taxas de juros próximas a zero, nunca visto na história. Quem tem dinheiro aplicado em banco hoje está perdendo dinheiro e é a hora de comprar imóvel” ressalta Pedro.

O diretor Italo Cardinali Filho fala que o momento pede esse tipo de ação para que haja a geração de negócios em um momento propício para quem procura um imóvel “Nossa imobiliária sempre esteve à frente de inovações tecnológicas e isso trouxe um grande diferencial para todos os nossos clientes. A DIGIMOBI 2 é extremamente oportuna para o momento onde devemos ter todos os cuidados por causa da pandemia e aí entra essa parte digital. Todas as nossas unidades estão cumprindo todos os protocolos de segurança e medidas sanitárias para oferecer a maior segurança para nossos clientes virem às nossas unidades” destaca Italinho Cardinali.

Os interessados devem acessar o link para conhecer as promoções.

Mais informações ligue ou envie um WhatsApp: (16) 2107-8000

Leia Também