Imobiliária de São Carlos integra missão estratégica da ABMI na Região das Beiras em Portugal

Italinho", coordenador da Comissão Extraordinária de Assuntos Parlamentares da ABMI e CEO da Imobiliária Cardinali, - Crédito: divulgação

A Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), em parceria com a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), promove de 10 a 18 de outubro a “Missão Beiras 2025”, uma jornada empresarial que promete estreitar os laços entre Brasil e Portugal e revelar o que vem sendo chamado de o “novo Portugal imobiliário”.

Ítalo Cardinalli, o “Italinho”, coordenador da Comissão Extraordinária de Assuntos Parlamentares da ABMI e CEO da Imobiliária Cardinali, integra essa importante missão empresarial.

A missão terá início nesta sexta-feira (10/10/25) em Proença-a-Nova, vila próxima à fronteira com a Espanha, e incluirá visitas a cidades como Covilhã, Porto e Lisboa. O roteiro foi cuidadosamente desenhado para proporcionar aos participantes – empresários associados à ABMI, investidores, especialistas e instituições – uma imersão estratégica no coração autêntico de Portugal: a Região das Beiras.

“Trata-se de uma jornada que transcende o tradicional roteiro de negócios e investimentos para mergulhar em uma nova realidade portuguesa, onde história, inovação, qualidade de vida e oportunidades se encontram em perfeita harmonia”, afirma Carlos Alberto Lopes, presidente da FCPCB.

Mais do que visitas técnicas a imóveis ou debates sobre legislação, a missão propõe encontros com lideranças municipais, fundos de investimento, startups de base tecnológica e projetos de reabilitação urbana que estão redefinindo o cenário econômico das regiões interiores. “É um convite à interiorização com propósito, ao investimento sustentável e à criação de laços duradouros entre os dois países”, destaca Carlos Alberto.

Para Adriana Magalhães, diretora de Missões Empresariais da ABMI, o projeto representa uma oportunidade única de aprofundar relações comerciais e explorar novas possibilidades no mercado imobiliário português.

“Desde o primeiro contato com Carlos Lopes, em outubro do ano passado, fiquei empolgada com a proposta. Brasil e Portugal compartilham muito mais do que a língua e a história. Estar lá é sempre um prazer para os brasileiros, ainda mais quando falamos de um setor tão dinâmico como o imobiliário, que hoje é destaque global”, afirma.

Adriana ressalta que a missão permitirá aos empresários brasileiros conhecer de perto operações, tendências construtivas e modelos de incorporação praticados na região, além de discutir temas como tokenização e investimentos em criptomoedas.

“Estamos com um grupo de cerca de vinte empresários brasileiros, a maioria associados à ABMI, extremamente fortes e diversos. Isso enriquece as discussões e amplia os horizontes. A missão não é só sobre negócios lá, mas sobre o que vamos trazer para nossas empresas em conhecimento, visão e tendência”, conclui.

Roteiro da Missão

A Missão Beiras 2025 começa em Proença-a-Nova, onde os participantes serão recebidos por autoridades locais e visitarão projetos de reabilitação urbana e iniciativas voltadas à sustentabilidade. A cidade, próxima à fronteira com a Espanha, representa o ponto de partida para uma imersão no interior autêntico de Portugal.

Em seguida, o grupo segue para Covilhã, polo de inovação e tecnologia, onde estão previstos encontros com startups, centros de pesquisa e iniciativas ligadas à transformação digital no setor imobiliário. A cidade também será palco de debates sobre novos modelos de urbanismo e desenvolvimento regional.

No Porto, os empresários terão acesso a experiências práticas de incorporação e urbanismo inteligente, além de reuniões com fundos de investimento, gestores públicos e representantes de projetos que estão moldando o futuro das cidades portuguesas.

A missão se encerra em Lisboa, com uma programação voltada à integração entre os mercados brasileiro e português. Estão previstos painéis sobre legislação, oportunidades de negócios, tendências como tokenização de ativos e investimentos em criptomoedas, consolidando uma visão estratégica sobre o novo cenário imobiliário em Portugal.

Confira em detalhes no site da ABMI a programação da Missão Beiras 2025.

Leia Também