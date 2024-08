SIGA O SCA NO

Queimada assusta moradores na região sul - Crédito: SCA

Imagens aéreas mostram a destruição causada por uma queimada nos fundos do bairro residencial Eduardo Abdelnur na manhã desta quinta-feira (8).

Devido ao tempo seco, as chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e a cana e chegaram perto das casas e empresas que existem na região, assustando os moradores próximos. Equipes do Corpo de Bombeiros e brigada de incêndio de uma usina estão no local.

Leia Também