Imagem do dia: "Aqui o governo João Doria desempregou 9 pessoas"

Autor Anônimo -

Um cartaz afixado na vidraça de uma lanchonete chama atenção: "Aqui o governo João Doria desempregou 9 pessoas até o momento".

Apesar de funcionar com o sistema delivery, a Brooks Hamburgueria, que fica no cruzamento das ruas José Bonifácio e Padre Teixeira, viu sua receita despencar, assim como aconteceu com outros comerciantes. Sem outra saída, o proprietário não teve escolha e acabou tendo que demitir.

Nesta sexta-feira (8), pela terceira vez o governador João Doria (PSDB), estendeu a quarentena, que teve início no dia 24 de março e estava prevista para ser encerrada no domingo (10). A nova data prevista para acabar é 31 de maio.

