Imagem de Nossa Senhora é sorteada durante live solidária em São Carlos

Crédito: Divulgação

Realizada na noite de segunda-feira, 13, a live solidária com artistas de São Carlos, organizada pela Comissão Paixão Sertaneja superou as expectativas. Com apelo para doação de itens de segurança contra a Covid-19 e alimentos para a Santa Casa e vários sorteios, dentro deles uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida doada pelo cantor Daniel, as duplas Letícia e Gaby, Charles e Adriano, Belotti e Vianna e os cantores Pedro Henrique, Alex Moraes, Cesar Santu e Vlad Renan ditaram o ritmo sertanejo, que teve apresentação do locutor profissional Moacyr Copacabana.

“Em um momento difícil como o atual, esta ação teve objetivo de trazer diversão às famílias em quarentena e principalmente arrecadar itens e alimentos para as entidades que necessitam. A audiência foi grande e torcemos para isto acabar logo e tudo voltar ao normal. O povo precisa trabalhar e mover o Brasil”, informaram os organizadores.

Mediante a situação atual, uma segunda live com outras atrações será marcada e um item de outro artista de renome nacional sorteado.

