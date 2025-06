II Festival Cultural da Escola Mareja celebra cultura afro-brasileira em São Carlos

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

03 Jun 2025 - 21h00

São Carlos foi palco de uma vibrante celebração da cultura afro-brasileira no último domingo, com a realização do II Festival Cultural da Escola Mareja, na sede da AFESC – Clube dos Funcionários da Electrolux.

Organizado pelo Centro Cultural Capoeira Mareja, o evento reuniu mestres, professores, instrutores e praticantes de capoeira, sob a supervisão do Mestre Bacana, com a coordenação de Mestre Dendê, Professor Cabeça, Instrutor Ratinho e Instrutor Topeira. Durante o festival, o público pôde acompanhar apresentações culturais, rodas de capoeira e atividades educativas, todas voltadas à valorização da identidade cultural afro-brasileira e ao fortalecimento dos laços comunitários.

Além da celebração cultural, o evento também promoveu uma ação ambiental em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A Electrolux, parceira da iniciativa, realizou a doação de 70 mudas de árvores nativas e frutíferas, que foram distribuídas a alunos, pais e visitantes como forma de incentivo à consciência ecológica e ao cuidado com o planeta.

O II Festival Cultural da Escola Mareja reafirma a importância da capoeira como ferramenta de inclusão social, ao mesmo tempo em que destaca a necessidade de preservação ambiental, mostrando que cultura e natureza podem – e devem – caminhar juntas.

