Iguatemi faz doação a Oncovita através da ação “Estacionou Doou”

O Shopping Center Iguatemi, em um gesto de amor ao próximo, através de um ato solidário, fez a doação de R$ 6.573,34, referente ao programa “Estacionou Doou”, realizado no dia 31 de outubro deste ano. A entidade filantrópica beneficiada foi a Oncovita, que busca levar a autoestima às mulheres portadoras de câncer na mama.

O arrecadado corresponde ao valor líquido arrecadado no estacionamento do Iguatemi São Carlos durante aquele dia. As informações foram passadas pela gerente de marketing do Iguatemi São Carlos, Renata Martins, há cinco anos no cargo.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Renata disse que a ação foi desenvolvida por conta do mês internacional de conscientização da importância de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “Uma das missões do Iguatemi São Carlos é apoiar e colocar em pauta temas importantes para a sociedade. Neste caso específico, o objetivo foi chamar a atenção para o movimento de combate ao câncer de mama e o Estacionou Doou, além de propor um debate sobre a questão, também ajudou a instituição Oncovita”, disse.

Segundo a gerente de marketing, o principal objetivo da rede Iguatemi é dar visibilidade aos temas beneficentes que, de alguma forma, possam impactar nossos clientes.

Ela informou ainda que o Shopping já organiza o calendário de 2020 e novas ações sociais irão acontecer.

“Ainda estamos montando nosso calendário de 2020. Porém, todos os anos trabalhamos temas como o Outubro Rosa, Novembro Azul, mês de conscientização ao autismo, entre outras datas pontuais ao longo do ano. Continuamos com o Balcão da Cidadania e estamos com a Caixa de Desejos até janeiro. Em breve, as próximas ações serão divulgadas”, prometeu.

Renata disse ainda que o Iguatemi São Carlos considera todas as ações do tipo fundamentais para a comunidade, auxiliando instituições e causas que, de certa forma, melhoram as relações conjuntas e transformam o nosso cotidiano.

GESTO IMPORTANTE

A direção da Oncovita salientou que o gesto do Shopping Iguatemi é importante para a associação e que a doação irá ajudar a compra de alguns móveis e utensílios para a sede da associação, objetos que irão auxiliar no atendimento para pacientes que buscam ajuda física ou emocional e também receber nossos anjos da beleza (apoiadores).

“Toda doação é importante seja ela financeira ou do seu precioso tempo. Por isso agradecemos ao Shopping Iguatemi e a todos os seus funcionários que estiveram envolvidos nesta campanha. O trabalho realizado pela Oncovita é sutil, percebida por quem as recebe e seus familiares. Aos poucos a sociedade são-carlense vai tomando conhecimento do maravilhoso trabalho que “juntos” realizamos. Cada um de nós na associação têm uma função vital, e saber que o nosso reconhecimento vem por meio de depoimentos dado por pacientes durante os eventos nos surpreende e nos emociona. É desta forma que temos a certeza que estamos no caminho certo, ainda há muito o que fazer e “acertar” mas, com a ajuda de nossos “anjos da beleza” (todos que de alguma forma nos ajuda a ajudar) sei que será possível e com isso podemos já adiantar que para o ano de 2020 um grande sonho a ser concretizado, a sede da associação”, disse a direção da associação.

