Igrejas do Aracy se unem para ajudar famílias carentes do bairro

As paróquias Nossa Senhora de Guadalupe, São Bento, Nossa Senhora da Rosa Mística, juntamente com a Companhia de Reis, grupo de Jovens Ágape e Sociedade São Vicente de Paula, todas do Cidade Aracy estarão arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene, para doarem às famílias carentes do bairro.

As doações serão feitas neste sábado 02/05 das 14h às 17h e no domingo ( 03/05) das 08h às 12h no Salão da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Os voluntários receberão em sistema drive- thru, para que não precisem sair do carro. Todos estarão com luvas e máscaras de proteção.

Para mais informações, dúvidas, o telefone da Paróquia é: (16) 3375-2168.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também