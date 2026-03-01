(16) 99963-6036
Igreja promove limpeza de praÃ§a no Jardim Beatriz e realiza culto com sopÃ£o gratuito

01 Mar 2026 - 10h33Por Jessica CR
A Igreja Evangélica Pentecostal Jesus é a Verdade, localizada no Jardim Beatriz, próximo à praça do bairro, realizou nesta semana uma ação de limpeza no espaço público que fica nas imediações da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com os organizadores, a iniciativa partiu da própria igreja após moradores relatarem dificuldades no acesso ao parquinho instalado na praça. O local apresentava mato alto e acúmulo de sujeira, o que vinha favorecendo o aparecimento de insetos e prejudicando as crianças que utilizam o espaço para brincar.

Além da limpeza, a igreja promoverá uma programação especial no local. Na sexta-feira, dia 6 de março de 2026, a partir das 19h, será realizado um culto ao ar livre na praça. Durante o evento, também será oferecida a “Noite do Sopão”, com distribuição gratuita de sopa para a população.

Segundo a organização, toda a população está convidada a participar do culto e da ação solidária. 

Informações podem ser adquiridas no contato: (16) 98186 0973

