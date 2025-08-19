(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Cidade

Igreja promove ação comunitária com doação de roupas e calçados no Jardim Munique

2º edição do “Vestindo Bem Quem Não Tem" acontece neste próximo sábado

19 Ago 2025 - 15h50Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Igreja promove ação comunitária com doação de roupas e calçados no Jardim Munique -

No próximo sábado, dia 23 de agosto, a igreja Missão Resgatar o Soldado Ferido, liderada pelo pastor Dario de Lima, realiza a segunda edição do projeto comunitário “Vestindo Bem Quem Não Tem”, no Jardim Munique.

O evento tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, disponibilizando roupas e calçados em boas condições de uso, totalmente gratuitos, para adultos e crianças de todos os tamanhos.

A ação será realizada a partir das 15h, na Rua Domingos Juliano, 926 B, Jardim Munique. Os organizadores destacam a importância de os participantes levarem sacolas para facilitar o transporte das peças escolhidas.

Para mais informações sobre o evento e como contribuir, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: 16 98150-5211

 

Leia Também

Ministério da Saúde adota novo modelo de distribuição gratuita de fraldas geriátricas
Cidade16h57 - 19 Ago 2025

Ministério da Saúde adota novo modelo de distribuição gratuita de fraldas geriátricas

Campanha "Acorda, Caminhoneiro" será realizada nesta quarta na Rodovia Washington Luís
Cidade11h31 - 19 Ago 2025

Campanha "Acorda, Caminhoneiro" será realizada nesta quarta na Rodovia Washington Luís

Evento na UFSCar discute o futuro da pós-graduação em Química
Cidade23h35 - 18 Ago 2025

Evento na UFSCar discute o futuro da pós-graduação em Química

Prefeitura inicia revisão do Plano Diretor com foco em infraestrutura e mobilidade urbana
Cidade21h04 - 18 Ago 2025

Prefeitura inicia revisão do Plano Diretor com foco em infraestrutura e mobilidade urbana

USP oferece curso gratuito sobre aprendizado por reforço
Cidade20h45 - 18 Ago 2025

USP oferece curso gratuito sobre aprendizado por reforço

Últimas Notícias