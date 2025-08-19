Igreja promove ação comunitária com doação de roupas e calçados no Jardim Munique

No próximo sábado, dia 23 de agosto, a igreja Missão Resgatar o Soldado Ferido, liderada pelo pastor Dario de Lima, realiza a segunda edição do projeto comunitário “Vestindo Bem Quem Não Tem”, no Jardim Munique.

O evento tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, disponibilizando roupas e calçados em boas condições de uso, totalmente gratuitos, para adultos e crianças de todos os tamanhos.

A ação será realizada a partir das 15h, na Rua Domingos Juliano, 926 B, Jardim Munique. Os organizadores destacam a importância de os participantes levarem sacolas para facilitar o transporte das peças escolhidas.

Para mais informações sobre o evento e como contribuir, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: 16 98150-5211

Leia Também