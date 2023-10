Igreja Nossa Senhora das Graças no Broa promove bazar beneficente

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 10h36 Por Redação

Nossa Senhora das Graças no Broa - Crédito: redes sociais

A Igreja Nossa Senhora das Graças no Broa (em frente para a represa), irá realizar no período de 2 a 5 de novembro, um bazar beneficente. A ação social será realizada das 8h às 17h e serão vendidos roupas, sapatos e diversos produtos a partir de R$ 2 no salão paroquial.

O evento será solidário e é destinado para toda a família. De acordo com os organizadores, os recursos arrecadados será para ajudar a comunidade da Igreja Nossa Senhora das Graças do Broa.

