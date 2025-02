Igreja Missão Resgatar o Soldado Ferido promove evento solidário

Compartilhar no facebook

A Igreja Missão Resgatar o Soldado Ferido, sob a liderança do Pastor Dário de Lima, promoverá uma grande ação comunitária intitulada "Vestindo Bem Quem Não Tem". O evento tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa acontecerá no dia 15 de fevereiro, um sábado, a partir das 14h, (14h às 17h) no campinho do Monique. Durante o evento, serão aceitos arrecadações de roupas limpas e sem rasgos, assim como sapatos em boas condições.

Além da arrecadação, os voluntários estarão realizando doações para pessoas necessitadas.

Para mais informações sobre o evento e como contribuir, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: 16 98150-5211

