Igreja Metodista realizará “Drive-thru de Doações”

Crédito: Divulgação

Com intuito de ajudar famílias carentes, a Igreja Metodista em São Carlos irá realizar neste sábado, 16, das 10h às 17h, um “Drive-thru de Doações”. A ação social acontece na rua Major José Inácio, 2304, centro.

A campanha acontece devido as necessidades que as famílias passam devido à pandemia da Covid-19, que causou grande problemas na sociedade, uma vez que muitas pessoas perderam o trabalho e não possuem recursos sequer, para comprar alimento. “

Quem puder participar do “Drive-thru de Doações”, basta ir até o endereço citado e doar alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, fraldas infantis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas de frio.

A ideia do sistema de doação drive-thru é justamente para que quem possa contribuir, não seja exposto a nenhum perigo de contaminação pelo novo coronavírus. “As pessoas não precisarão descer do carro e vamos usar máscara e álcool gel, de acordo com os protocolos de segurança”, garantiu disse Silveliana Silva, auxiliar de desenvolvimento infantil da Igreja e líder do Ministério de Comunicação.

É a primeira vez que a Igreja Metodista irá realizar a campanha e deverão participar aproximadamente 20 voluntários em dois turnos. “A ideia é fazer com que ninguém seja exposto ao contágio e paralelamente ajudar quem necessita”, finalizou.

