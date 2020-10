IFSP São Carlos terá palestra sobre resíduos sólidos na SNCT 2020

Crédito: Divulgação

Como uma das atividades locais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 (SNCT), o câmpus de São Carlos irá realizar a palestra Resíduos Sólidos do Saneamento (água e esgoto): Desafios e Oportunidades no dia 23/10 (nesta 6ª feira) às 14h.

A palestra será ministrada pela Dra. Cali Laguna Achon, docente da UFSCar. Ela é Professora Adjunta do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos (DECiv-UFSCar). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia Hidráulica e Sanitária, atuando principalmente nos seguintes temas: tratamento de água e resíduos gerados no tratamento, lodo de ETA e ETE, gerenciamento de sistemas de saneamento e indicadores.

Esta palestra irá abordar uma visão holística do tema ambiental relacionado ao saneamento, particularmente visão sistêmica e integrada dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, com foco para os resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), comumente denominados lodo de ETA e de ETE. Estes lodos são classificados como resíduos sólidos do saneamento, de acordo com a Lei 12.305/2010 e, portanto, devem ter destinação ambientalmente adequada. Neste âmbito, pretende-se apresentar e discutir aspectos técnicos, tecnológicos e de gestão, destacando os desafios e oportunidades relacionados aos resíduos sólidos do saneamento.

A palestra é uma ação da Comissão de Coleta Seletiva do Câmpus São Carlos do IFSP. Para participar da palestra, basta acessar o endereço https://youtu.be/aDoMy0juPro

