IFSP São Carlos realizará a Semana de Manutenção de Aeronaves

Um dos eventos que é marca da qualidade do campus de São Carlos do IFSP, a Semaer, será realizada de modo online este ano.

A Semana de manutenção de aeronaves (SEMAER) é fruto de um projeto de alunos e professores do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus São Carlos, e tem como principal objetivo difundir o conhecimento e experiências de profissionais da área de manutenção de aeronaves, além de divulgar os cursos gratuitos ofertados na área da aviação. Em 2020 teremos a 4ª edição da Semaer, que será realizada em plataforma online devido a pandemia do Covid-19, oferecendo palestras, workshops, minicursos, abrindo, assim, com este evento, “as portas do IFSP São Carlos” a todos que desejarem ampliar seus conhecimentos na área de tecnologia e inovação voltados para a manutenção e indústria aeronáutica.

A programação é atual e diversificada e você pode conferir nas imagens desta matéria.

Para se inscrever no evento, acesse http://eventos.scl.ifsp.edu.br/home?fbclid=IwAR0fpVZKtg_pBMU1WRpAiESu6xYzeZ9dkyWoeTdb-JXdzPS0U1_dni6pUAI e para acompanhar as novidades do mesmo, curta a página oficial do evento em https://www.facebook.com/semanasemaer.

