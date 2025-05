IFSP São Carlos prorroga as inscrições para os Cursos Técnicos Gratuitos até o dia 11/05

Buscando atender os possíveis candidatos, o campus São Carlos prorrogou as inscrições para os Cursos Técnicos até o dia 11/05/2025. Os cursos são totalmente GRATUITOS, presenciais e ocorrem no período noturno. As inscrições podem ser realizadas no site processoseletivo.ifsp.edu.br. Para participar é necessário estar no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou já ter concluído o Ensino Médio.

A seleção será realizada por meio de uma prova constituída por 30 questões de múltipla escola, com quatro alternativas cada. As questões contemplarão conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As provas serão realizadas no dia 08/06/2025, na mesma região do campus escolhido na inscrição, e terão duração de 3 horas.

No campus São Carlos são 3 opções de cursos para os candidatos: Técnico em Manutenção Aeronáutica – Habilitação em Célula (duração 2 anos); Técnico em Manutenção Aeronáutica – Habilitação em Grupo Motopropulsor (duração 2 anos) e Técnico em Qualidade (duração 1 ano e meio).

O contato para eventuais dúvidas é processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

