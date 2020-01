IFSP São Carlos oferece três opções de Cursos Superiores no Sisu

Crédito: Divulgação

Do dia 21 a 24 de janeiro, os alunos que prestaram o Enem em 2019, poderão se inscrever no Sisu e indicar um dos cursos superiores do IFSP Campus São Carlos. São três opções, sendo uma na área de informática, outra na área de aviação e uma na área de gestão.

Na área de informática, o campus oferece 40 vagas no período matutino do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O foco do curso é formar profissionais capazes de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. O profissional também será formado para avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados. Forma-se um profissional sintonizado com a importância da informática no cotidiano de todas as pessoas. O curso tem duração de 3 anos.

Já na área de aviação, são 40 vagas no período matutino do curso de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves (TMA). Contando com uma grande estrutura, um hangar, o curso tem por objetivo geral propiciar ao estudante um processo formativo que o habilite como um profissional apto a produzir e aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na área de Manutenção de Aeronaves relacionados aos campos de aplicação, planejamento, gestão, logística e pesquisa, enquanto cidadão ético e com capacidade técnica e política. A formação ocorre em 6 semestre, ou seja, 3 anos.

E na área de gestão, são 40 vagas oferecidas no período do noturno do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG). O enfoque é formar profissionais que atuarão nos processos de gestão das empresas, principalmente das micro e pequenas. A formação oferecida é abrangente, abordando temas como Recursos Humanos, Marketing, Produção e Operações e Finanças, dentre outros. A duração do curso é de 2 anos.

O campus de São Carlos possui biblioteca, laboratórios, modernas salas de aulas e um corpo docente e técnico altamente especializado. Uma excelente opção para as pessoas que vivem em São Carlos e região e que buscam aprimorar sua formação.

Para maiores informações acesse https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1198-sisu-2020-ifsp-oferta-5-200-vagas-para-cursos-superiores-gratuitos

