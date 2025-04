IFSP São Carlos oferece Curso Técnico de Qualidade gratuito

O campus São Carlos está com 40 vagas gratuitas para o Curso de Qualidade que ocorre de modo presencial, no período noturno e com duração de 3 semestres, ou seja, 1 ano e meio. Para cursar é preciso estar no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter o Ensino Médio Completo.

O formado no Curso Técnico de Qualidade é um profissional que pode atuar em diversas áreas: gestão, indústria, comércio. No curso adquire capacidade de expressão e compreensão de símbolos e códigos, o que possibilita a redação de relatórios. Atua em conformidade com as legislações e diretrizes de conduta, como também com as normas de saúde e segurança do trabalho. Registra o controle da qualidade. Planeja e executa auditorias internas da qualidade. Divulga os procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e formação específica. Acompanha auditorias externas. Identifica inconformidades em serviços, produtos e processos e suas possíveis causas. Propõe ações corretivas e preventivas a partir do uso dos sistemas de gestão da qualidade e acompanhando a evolução dos produtos, processos e serviços.

O curso possui disciplinas que preparam o aluno para o mercado de trabalho. Comunicação Empresarial, Informática Básica, Empreendedorismo e matérias específicas de Qualidade constitui o trajeto que o aluno irá estudar.

Para começar a estudar o Curso de Qualidade a partir do final de julho, o candidato deverá realizar sua inscrição até o dia 04/05/2025 no site do campus São Carlos (scl.ifsp.edu.br). O ingresso se dá através de prova com 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática com conteúdos apreendidos até o 9º ano. A prova ocorrerá no dia 08/06/2025. Para tirar suas dúvidas, envie e-mail para processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

