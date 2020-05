IFSP São Carlos leva cultura para casa através do I Sarau Online da Língua Portuguesa

Crédito: Divulgação

Um dos grandes desafios do momento em que estamos vivendo é conciliar a nova configuração de vida com a saúde mental. E neste sentido, a Cultura, em especial a Literatura e a Música são de grande valia. Pensando nisso, o IFSP São Carlos organizou e promoveu o I Sarau Online da Língua Portuguesa. Ele aconteceu na última 6ª feira, dia 22 de maio via Microsoft Teams e foi coordenado pela professora de Língua Portuguesa, Maria Lúcia Colombo Pereira.

Os objetivos dessa atividade foram oportunizar aos alunos e servidores um momento cultural que os aproximasse da literatura e da música; proporcionar o desenvolvimento de habilidades relacionadas à oralidade e à expressão artística, além de intentar amenizar as consequências negativas desse período de quarentena.

Agradecemos a todos os participantes e destacamos que a adesão e participação de alunos e servidores no evento a estimularam a preparar novas edições e a 2ª edição será em breve.

O sarau envolveu recital e leitura de poemas e apresentações musicais, sendo um momento de muita alegria, descontração e emoção, que aproximou as pessoas nesse momento difícil de isolamento social e oportunizou o contato com a arte e o desenvolvimento da oralidade e expressão artística.

É o IFSP São Carlos realizando ações de combate como doação de materiais para o combate ao novo coronavírus para a cidade de São Carlos e ao mesmo tempo, incentivando a Cultura e a produção artística. Valorizando a vida em todos seus aspectos.

