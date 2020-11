IFSP São Carlos faz live sobre redação no Enem

Crédito: Divulgação

O IFSP São Carlos não para e nesta semana realiza um evento de grande importância para os vestibulandos. O evento é gratuito e aberto a todos.

As professoras Maria Cláudia Bontempi Pizzi do IFSP Campus São Carlos e Maria Lúcia Colombo Pereira do IFRO Campus Colorado do Oeste juntamente com o aluno bolsista Paulo Victor da Silva convidam todos a participarem da Live “Foco na Redação do Enem”, que faz parte do projeto de extensão 'Foco na Redação do Enem – 3ª Edição’, cujos objetivos são capacitar os alunos para a produção textual exigida na prova do Enem, possibilitando o conhecimento da estrutura do texto dissertativo-argumentativo bem como o conhecimento sobre os critérios avaliativos do exame, além de promover discussões sobre acontecimentos da atualidade e apontamento de possíveis temáticas para a Redação do Enem 2020.

A Live terá a participação especial dos professores Edilson Wagner Lopes Rodrigues e Aline Pereira de Souza.

O evento acontecerá no dia 25/11, quarta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília) e 18h (horário de Rondônia). O link para acesso à Live é: http://youtu.be/283PpbgeDAA.

Haverá emissão de certificado aos espectadores/participantes.

Para conhecer mais sobre o IFSP, acesse scl.ifsp.edu.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também