IFSP São Carlos está com inscrições abertas em vários cursos

Até o dia 24 de janeiro de 2021, o campus de São Carlos do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) está com inscrições abertas para os cursos de Ensino Médio Integrado e cursos técnicos. As inscrições devem ser realizadas através do site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Não há prova.

Para o Ensino Médio Integrado, o campus de São Carlos oferece duas opções:

ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

O curso tem por objetivo formar profissionais para atuação na área de Tecnologia da Informação (TI) e para o trabalho com atividades relacionadas ao desenvolvimento de sistemas e aplicações Web.

Duração: 3 anos

Vagas: 40

Período: Todas as manhãs (7h10 às 12h30) e duas tardes (horário das aulas da tarde serão definidos no começo do ano letivo)

Para participar da seleção o aluno deve no ato da matrícula ter concluído o Ensino Fundamental e na inscrição informar e anexar as notas do 8º ANO (Atenção! Não é do 9º ano, é do 8º ano!)

ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM AVIÔNICOS

O curso tem por objetivo formar profissionais aptos a seguirem a carreira de mecânico de manutenção aeronáutica, para em tempo certo aturem na área de manutenção de aeronaves com habilidades para serviços a serem realizados em aviônicos das aeronaves, podendo atuar também na gestão de documentação técnica e no apoio técnico aos serviços de manutenção aeronáutica.

Duração: 4 anos

Vagas: 40

Período: Todas as tardes (12h30 às 17h50)

Para participar da seleção o aluno deve no ato da matrícula ter concluído o Ensino Fundamental e na inscrição informar e anexar as notas do 8º ANO (Atenção! Não é do 9º ano, é do 8º ano!)

CURSO TÉCNICO DE CÉLULA

O curso tem por objetivo formar profissionais aptos a seguirem a carreira de mecânico de manutenção aeronáutica, para em tempo certo aturem na área de manutenção de aeronaves com habilidades para serviços a serem realizados na célula (fuselagem) das aeronaves, podendo atuar também na gestão de documentação técnica e no apoio técnico aos serviços de manutenção aeronáutica.

Duração: 1 ano e meio (3 semestres)

Vagas: 40

Período: Todas as tardes (13h30 às 17h50)

Para participar da seleção o aluno deve no ato da matrícula estar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter finalizado este nível de ensino. O aluno na inscrição deve informar e anexar as notas do 9º ANO (Atenção! É do 9º ano e não do 3º EM).

CURSO TÉCNICO DE QUALIDADE

O curso Técnico em Qualidade busca formar profissionais de nível médio capacitados a atuar nas áreas operacionais de organizações empresariais, ou de outra natureza, participando do planejamento, implantação, auditoria e controle de qualidade de produtos, serviços e processos, propondo e implementando ações normativas, corretivas e preventivas.

Duração: 1 ano e meio (3 semestres)

Vagas: 40

Período: Todas as noites (19h20 às 22h50)

Para participar da seleção o aluno deve no ato da matrícula estar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter finalizado este nível de ensino. O aluno na inscrição deve informar e anexar as notas do 9º ANO (Atenção! É do 9º ano e não do 3º EM).

