IFSP São Carlos está com 80 vagas abertas para Cursos Técnicos gratuitos na Área de Aeronáutica

Avião utilizado no curso de aeronáutica - Crédito: Divulgação

Até o dia 04/05/2025 estão abertas 80 vagas para os Cursos Técnicos da Área de Aeronáutica do campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). São 80 vagas distribuídas em dois cursos: Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula com 40 vagas em Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor com 40 vagas. Os dois cursos ocorrem no período noturno com duração de 2 anos.

Para se inscrever, o candidato deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou já ter concluído o Ensino Médio. Todas as informações e inscrições estão disponíveis no site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/



O Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula forma o profissional que Identifica a sequência adequada de atividades na desmontagem e montagem de aeronaves. Diagnostica as condições de operação das diferentes partes da aeronave. Realiza inspeção visual e mantém a célula das aeronaves em condições de disponibilidade para o voo. Coordena tarefas de limpeza, lubrificação, pequenos reparos, desmontagem, montagem, substituição, testagem e regulagem de peças, equipamentos e sistemas. Repara estruturas de aeronaves. Realiza manutenção em sistemas de trem de pouso, hidráulicos e pneumáticos, comando de voo e interiores de aeronaves.



Já o Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor forma o profissional que aplica procedimentos de manuais de fabricantes, publicações técnicas e normas nacionais e internacionais do setor aeronáutico. Identifica a sequência adequada de atividades na desmontagem e montagem de motopropulsor de aeronaves atendendo às normas e aos padrões técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.



. Informações no site do campus: scl.ifsp.edu.br ou pelo e-mail: processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

