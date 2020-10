IFSP São Carlos desenvolverá duas atividades durante a SNCT 2020

O Instituto Federal de São Paulo, câmpus São Carlos, contribuirá com duas atividades adicionais de extensão durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 (SNCT 2020), que serão realizadas no dia 23 de outubro.

Não é preciso realizar inscrição para participar das atividades. Os certificados serão emitidos para os participantes que preencherem o formulário que estará disponível durante as atividades.

A SNCT 2020 também ocorre de forma unificada pela rede do IFSP, disponível em https://www.ifsp.edu.br/snct2020 .

Sobre as atividades locais:

Resíduos Sólidos do Saneamento (água e esgoto): Desafios e Oportunidades

A Comissão de Coleta Seletiva promove ações de comunicação social e sensibilização acerca de temas relativos ao meio ambiente, de forma geral, e resíduos sólidos, especificamente, junto à comunidade externa e do câmpus. Neste sentido, a Comissão convida a professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) Cali Laguna Achon para a palestra intitulada "Resíduos Sólidos do Saneamento (água e esgoto): Desafios e Oportunidades", a fim de debater o cenário atual e as perspectivas futuras do tratamento de água e esgoto em áreas urbanas, assim possibilidades de ação coletiva e individual, com foco no município de São Carlos-SP.

Link: https://youtu.be/aDoMy0juPro

Quando: 23/10/2020 às 14h.

Título da transmissão: "Palestra "Resíduos Sólidos do Saneamento: Desafios e Oportunidades" com Cali Laguna Achon (UFSCar)"

Descrição da transmissão: "A palestra Resíduos Sólidos do Saneamento (Água e Esgoto): Desafios e Oportunidades, com a Prof.ª Dra. Cali Laguna Achon (UFSCar), é uma ação da Comissão de Coleta Seletiva do Câmpus São Carlos do IFSP, e integra a programação local da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Sobre a palestrante: Professora Adjunta do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos (DECiv-UFSCar). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia Hidráulica e Sanitária, atuando principalmente nos seguintes temas: tratamento de água e resíduos gerados no tratamento, lodo de ETA e ETE, gerenciamento de sistemas de saneamento e indicadores."

Cinedebate: o cinema como vitrine da cultura espanhola e hipanoamericana.

As Professoras Viviane Garcia (IFSP) e Valéria Quiroga (UFPR) promovem, no dia 23 de outubro, às 19h, o cinedebate: O Cinema como Vitrine da Cultura Espanhola e Hipanoamericana, que será exibido no canal Espanhol Nosso de Cada Dia, no Youtube. O evento é parte da programação cultural local do IFSP na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

Neste evento serão discutidas as influências dessas culturas, que podem ser observadas nos filmes como Los Vecinos (Chile), Anónimos (Espanha) e Medianeras (Argentina). Não é obrigatório assistir aos filmes antes do debate, embora seja recomendável, pois torna o evento mais dinâmico e participativo. O público poderá participar enviando perguntas através do chat do canal “Espanhol Nosso de Cada Dia”, no Youtube.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lSyFm_Y7UKM&feature=youtu.be

Quando: 23/10/2020 às 19h.

O cinedebate é parte das atividades do projeto de extensão “Diversidade Cultural: expandindo culturas por meio do espanhol”, coordenado pela profa. Viviane e desenvolvido pelos alunos bolsistas Bruna Lomes, Beatriz Lomes e Hugo Mapeli, do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio. O projeto também envolveu um Sarau Cultural Espanhol, realizado em 25 de setembro, cujo tema foi “História, Cultura e Sociedade espanhola e hispanoamericana através de HQs: o que não está no gibi”.

Os filmes que serão abordados no Cinedebate poderão ser acessados no youtube, nos links:

Medianeras (Argentina, 2004) – 28’00”

https://www.youtube.com/watch?v=ez2wj68H6QA&t=790s

- Los vecinos (Chile, 2015) – 16’48”

https://www.youtube.com/watch?v=4FWt-0mP9lE

- Anónimos (España, 2012) – 9’00”

https://www.youtube.com/watch?v=NcHzGlMvW5w

A professora convidada, Valeria Quiroga é doutora em Linguística pela UFSCar, e desenvolve pesquisas na área de análise cinematográfica, especialmente no que tange aos aspectos culturais e identitários. Atualmente atua como professora de línguas espanhola e portuguesa do setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná.