IFSP São Carlos comemora mais de 4 mil inscritos nos cursos de extensão da área de aviação

O campus São Carlos está em festa. Além do grande número de inscritos no Processo Seletivo para o Ensino Superior para o 2º semestre de 2020, com mais de 10 candidatos por vaga no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e mais de 6 por vaga no Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, os Cursos de Extensão de Introdução ao Gerenciamento da Manutenção de Aeronaves e Regulamentação e Operação de Drones estão com mais de 4 mil alunos cursantes.

O curso de Introdução ao Gerenciamento da Manutenção de Aeronaves (40h) visa promover o desenvolvimento de competências que permitam aos seus participantes compreenderem, explicarem e preverem a melhor forma de estruturarem uma organização de manutenção aeronáutica e a gestão dos seus respectivos processos através do uso de ferramentas da qualidade. Inicialmente foram previstas 1.500 vagas. No entanto, devido ao momento em que muitos profissionais da aviação foram desligados das empresas e estão em busca de qualificação, o curso ganhou destaque nas redes sociais e teve muita procura. Hoje temos 2.379 participantes inscritos no ambiente de aprendizagem virtual (Moodle), sendo que 169 já receberam o certificado de participação (e destes, 48% desconheciam o IFSP antes do curso) e em torno de 300 pessoas acessando com frequência a plataforma.

Já o curso de Regulamentação e Operação de Drones (30h) visa beneficiar diretamente todos aqueles que possuem interesse por inovações tecnológicas, principalmente os que vislumbram o uso de aeronaves não tripuladas (drones) em diversas aplicações como, por exemplo, o mapeamento aéreo através da aerofotogrametria e inspeções de infraestruturas. Inicialmente estavam previstas 300 vagas, mas como a divulgação foi feita em paralelo com o curso de “Introdução ao Gerenciamento da Manutenção”, a procura também foi grande. Hoje temos 1.924 participantes inscritos no Moodle, sendo que 175 já receberam o certificado de participação (e destes, 62% desconheciam o IFSP antes do curso) e em torno de 200 pessoas acessando com frequência a plataforma. Mapeando as cidades dos inscritos, temos 341 cidades espalhadas por todo o Brasil e até inscritos no exterior.

Os cursos estão com as inscrições encerradas, mas as futuras oportunidades de fazer um curso no IFSP São Carlos podem ser acompanhadas no site scl.ifsp.edu.br

O Processo Seletivo para o Curso Técnico de Qualidade está com inscrições abertas até o dia 16/09 no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

