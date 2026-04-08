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IFSP São Carlos apresenta seus cursos neste sábado na Praça do Mercado

08 Abr 2026 - 12h20Por Jessica Carvalho R
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IFSP São Carlos apresenta seus cursos neste sábado na Praça do Mercado -

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus São Carlos realiza, no próximo sábado, 11 de abril, o evento “IFSP na Praça”, na Praça Municipal do Mercado, das 9h às 13h. A iniciativa faz parte da programação “IFSP de Portas Abertas” e tem como objetivo aproximar a instituição da comunidade, apresentando suas oportunidades educacionais e projetos.

Durante o evento, moradores de São Carlos poderão conversar diretamente com professores e estudantes de todos os cursos oferecidos pelo campus. A proposta é esclarecer dúvidas sobre formas de ingresso, estrutura curricular, oportunidades de aprendizagem, áreas de atuação profissional e participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão.

A ação busca fortalecer a comunicação pública sobre educação, ciência e tecnologia, ampliando o acesso da população às informações sobre o papel do IFSP na formação de estudantes e no desenvolvimento social e econômico da região.

O “IFSP na Praça” integra o calendário oficial do campus e está sendo organizado por um grupo de trabalho dedicado à iniciativa. Além desta atividade, o programa “IFSP de Portas Abertas” prevê outra ação importante: no dia 12 de setembro de 2026, o campus estará aberto para visitação pública no período da manhã, permitindo que a comunidade conheça de perto suas instalações, laboratórios, cursos e projetos.

Todas as atividades do IFSP são gratuitas. Mais informações podem ser acessadas pelo site oficial do campus.

Serviço
Evento: IFSP na Praça
Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Local: Praça Municipal do Mercado – São Carlos (SP)
Horário: das 9h às 13h
Entrada: gratuita

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