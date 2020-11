IFSP São Carlos abrirá processo seletivo para o Ensino Médio Integrado e Cursos Técnicos

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de São Paulo está elaborando o edital do processo seletivo para os cursos técnicos para o primeiro semestre de 2021. O documento será divulgado no mês de dezembro.

No campus de São Carlos serão ofertadas vagas para o dois cursos de Ensino Médio Integrado, o Ensino Médio Integrado em Informática para Internet e o Ensino Médio Integrado em Aviônicos e para os Cursos Técnicos em Manutenção de Aeronaves com Habilitação em Célula e o Curso Técnico de Qualidade.

Antes mesmo da divulgação do edital, os interessados a concorrer a uma das vagas dos cursos técnicos no IFSP, independentemente do câmpus, podem adiantar alguns passos para participar do processo seletivo. Veja como:

CRIAÇÃO DO CADASTRO NO SISTEMA GESTOR DE CONCURSOS (SGC)

1°) para se inscrever em um de nossos cursos, primeiramente, o candidato precisa criar um cadastro (com seu número de CPF) em nosso portal de seleções (SGC). Para tanto, acesse o o portal https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

Para criar o seu cadastro, além de responder um conjunto de questões, você precisará ter uma conta de e-mail válida e ativa, pois é por essa conta que você receberá o link de ativação do seu cadastro.

Veja o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=0UDDcTlH27A&feature=emb_logo que explica como criar o cadastro.

2°) O IFSP, por meio de sua Portaria interna (n° 2.102, de 13 de maio de 2014), assegura ao candidato transgênero o direito de ser tratado pelo gênero e pelo nome social durante a realização do processo seletivo.

LEI DA RESERVA DE VAGAS

1°) No momento, estamos fazendo um levantamento sobre quais serão os câmpus participantes e os respectivos cursos ofertados. De qualquer forma, é importante que você saiba que o IFSP adota em seus Processos Seletivos a Lei da reserva de Vagas, Lei n.° 12.711, de 29 de agosto de 2012, a qual garante a reserva de 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em instituições públicas de ensino.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO

1°) Assim como nos anos anteriores, a seleção será realizada por meio da análise do histórico escolar dos candidatos, de acordo com a modalidade (concomitante, subsequente ou integrado ao Ensino Médio) do curso pretendido e as notas obtidas durante a escolarização correspondente.

Para conhecer o Câmpus São Carlos e seus cursos, acesse scl.ifsp.edu.br.

