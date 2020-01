IFSP São Carlos abre vagas para Transferência Externa de 8 a 10 de janeiro

Crédito: Divulgação

Estudantes que já cursam ensino superior podem solicitar transferência para o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais (noturno) ou Análise de Desenvolvimento de Sistemas (diurno e noturno) do Instituto Federal de São Paulo - campus São Carlos.

O Instituto Federal de São Carlos é uma instituição pública que oferece cursos gratuitos e de altíssima qualidade. Você pode conhecer o Instituto acessando sua página scl.ifsp.edu.br.

Para participar do processo de Transferência, o estudante tem que já ter cursado pelo menos um semestre em outra instituição (pública ou privada), estar matriculado em um curso superior e deve ainda ter vínculo (ou seja, estar matriculado ou trancado). Portadores de diploma de cursos superiores também podem solicitar uma vaga em um dos cursos.

As informações para participar do processo seletivo estão no edital, disponível no link: https://drive.ifsp.edu.br/s/xDZXha2mZ7eOrPc#pdfviewer

As inscrições serão nos dias 8, 9 e 10 de janeiro, presencialmente, das 14h às 17h, na sala B213 do IFSP e o candidato deve trazer todos os documentos solicitados no Edital.

