IFSP São Carlos abre Processo Seletivo para 80 vagas no Ensino Superior

O campus São Carlos do IFSP realizará processo seletivo próprio para ingresso nos cursos superiores no segundo semestre de 2020. Inscrições online deverão ser realizadas de 17 de agosto a 6 de setembro.

Para conhecer as regras e funcionamento do processo seletivo, clique no link https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/2_semestre_2020/VESTIBULAR_ENEM_So_Carlos_Edital_291_2020_1.pdf

Serão ofertadas 40 vagas para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 40 vagas para o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, ambos no período noturno.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter participado de uma das seguintes edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. O candidato não pode ter sido eliminado em alguma das provas ou ter obtido nota zero na redação.

As inscrições devem ser realizadas no link https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

Em caso de dúvidas ou outras informações, enviar e-mail para estudeaqui@ifsp.edu.br.

CURSOS

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 40 vagas - período noturno

Tecnologia em Processos Gerenciais - 40 vagas - período noturno

DATAS

17/08 a 6/09 - inscrições em https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

14/09 - divulgação da relação preliminar das inscrições

15 e 16/09 - período para interposição de recursos

17 e 18/09 - análise dos recursos

21/09 - divulgação da classificação e convocação para matrícula

23 e 24/09 - período para matrícula dos candidatos classificados em primeira chamada

28/09 - convocação para segunda chamada

30/09 e 01/10 - matrícula dos candidatos classificados em segunda chamada

