IFSP São Carlos abre processo de transferência para os cursos superiores

Se você já faz uma faculdade e deseja transferir para o IFSP São Carlos, o momento é agora! No campus São Carlos são 22 vagas para o curso de Processos Gerenciais, 29 vagas de Administração, 4 vagas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 19 vagas de Engenharia Aeronáutica!

A inscrição é gratuita, e o interessado deve realizá-la entre os dias 2 e 15 de junho pelo formulário online, disponível em: https://forms.gle/k7fAnDmU8j2vbA5U8 . Antes de realizar a inscrição, o candidato deve ler atentamente o edital e providenciar os documentos necessários.

Para inscrição, o candidato deverá preencher o formulário, fazendo login com uma conta no Gmail, e realizar o upload dos documentos exigidos, em formato .pdf, nomeados conforme o exemplo fornecido no edital. Todos os documentos devem ser legíveis e enviados dentro do prazo estipulado.

Para conferir o edital, ver todas as regras e datas importantes, o candidato deve acessar aqui

